UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Легенды возвращаются: Deep Purple в Киеве презентуют новый альбом

 

31.05.2022

31 мая 2022 года в киевском Дворце Спорта состоится выступление мировой легенды хард-рока - группы Deep Purple. В Украину культовые британцы приедут в рамках мирового турне в поддержку своего нового альбома Whoosh!.

Кто такие Deep Purple?

Трудно поверить, но история группы насчитывает уже более 50 лет! За это время состав команды неоднократно менялся, но можно с уверенностью сказать, что это один из столпов мировой рок-музыки.


Ударник Йен Пейс который играет в группе с момента ее основания, а также его бывшие коллеги гитарист Ричард Блэкмор и клавишник Джон Лорд - признанные музыканты-виртуозы.

На счету команды более 100 миллионов экземпляров проданных альбомов, 21 лонгплей и признание планетарного масштаба.

В 2016 году Deep Purple заняли свое достойное место в Зале славы рок-н-ролла. Поэтому не упустите прекрасную возможность послушать все культовые хиты вживую!


Что известно об их новом альбоме?

Релиз последней на сегодня пластинки Deep Purple состоялся 7 августа 2020-го. Альбом сразу попал на шестое место топ-50 лучших альбомов года по версии музыкального издания Louder.

Более того, во многих странах пластинка возглавила чарты (например, в Германии, Австрии, Финляндии, Шотландии), или достигала очень высоких ступенек.


Купить билеты на долгожданное и грандиозное выступление Deep Purple в Киеве можно на сайте "Первого концертного агентства" и в кассах города.

Читайте РБК-Украина в Google News
музыкаконцерт