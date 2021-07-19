Легенди повертаються: Deep Purple у Києві презентують новий альбом

31 травня 2022 року у київському Палаці Спорту відбудеться виступ світової легенди хард-року - гурту Deep Purple. До України культові британці завітають у рамках світового турне на підтримку свого нового альбому Whoosh!.

Хто такі Deep Purple?

Важко повірити, але історія гурту нараховує вже понад 50 років! За цей час склад команди неодноразово змінювався, але можна з певністю сказати, що це один зі стовпів світової рок-музики.



Ударник Ієн Пейс який грає у групі з моменту її заснування, а також його колишні колеги гітарист Річард Блекмор та клавішник Джон Лорд - визнані музиканти-віртуози.

На рахунку команди понад 100 мільйонів примірників проданих альбомів, 21 лонгплей і визнання планетарного масштабу.

У 2016 році Deep Purple зайняли своє гідне місце у Залі слави рок-н-ролу. Тому не згайте чудову можливість послухати всі культові хіти наживо!



Що відомо про їхній новий альбом?

Реліз останньої на сьогодні платівки Deep Purple відбувся 7 серпня 2020-го. Альбом одразу потрапив на шосте місце топ-50 кращих альбомів року за версією музичного видання Louder.

Більше того, у багатьох країнах платівка очолила чарти (наприклад, у Німеччині, Австрії, Фінляндії, Шотландії), або досягала дуже високих сходинок.



Купити квитки на довгоочікуваний і грандіозний виступ Deep Purple в Києві можна на сайті "Першого концертного агентства" та у касах міста.