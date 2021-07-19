Легенди повертаються: Deep Purple у Києві презентують новий альбом

31.05.2022
31 травня 2022 року у київському Палаці Спорту відбудеться виступ світової легенди хард-року - гурту Deep Purple. До України культові британці завітають у рамках світового турне на підтримку свого нового альбому Whoosh!.
Важко повірити, але історія гурту нараховує вже понад 50 років! За цей час склад команди неодноразово змінювався, але можна з певністю сказати, що це один зі стовпів світової рок-музики.
Ударник Ієн Пейс який грає у групі з моменту її заснування, а також його колишні колеги гітарист Річард Блекмор та клавішник Джон Лорд - визнані музиканти-віртуози.
На рахунку команди понад 100 мільйонів примірників проданих альбомів, 21 лонгплей і визнання планетарного масштабу.
У 2016 році Deep Purple зайняли своє гідне місце у Залі слави рок-н-ролу. Тому не згайте чудову можливість послухати всі культові хіти наживо!
Реліз останньої на сьогодні платівки Deep Purple відбувся 7 серпня 2020-го. Альбом одразу потрапив на шосте місце топ-50 кращих альбомів року за версією музичного видання Louder.
Більше того, у багатьох країнах платівка очолила чарти (наприклад, у Німеччині, Австрії, Фінляндії, Шотландії), або досягала дуже високих сходинок.
Купити квитки на довгоочікуваний і грандіозний виступ Deep Purple в Києві можна на сайті "Першого концертного агентства" та у касах міста.