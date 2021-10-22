Легенды рок-музыки Deep Purple едут с сольным концертом в Киев

31 мая 2022 года во Дворце спорта состоится концерт легендарной британской рок-группы Deep Purple. Артисты представят зрителям новый альбом "Whoosh!", вышедший 7 августа 2020 года.

В этот вечер вас ждет потрясающее шоу европейского качества. Вы услышите как новые песни, так и старые любимые хиты.



Как появились Deep Purple

Произошло это благодаря удачному стечению обстоятельств и совершенно не входило в планы Криса Кертиса, который в 1966 году, будучи ударником в одной из ливерпульских групп, решил создать собственный коллектив. Было придумано название - Roundabout (англ. - "Карусель"), были приглашены талантливые ребята: Джон Лорд, Ричи Блэкмор, Иэн Пейс, Род Эванс и Ник Симпер. Но судьба распорядилась иначе, и замыслам Криса Кертиса не было суждено осуществиться. Группа так и не была создана, а позже череда событий и вовсе привела к тому, что свет увидел коллектив со странным названием Deep Purple, и в его составе не было того, кто так хотел запустить "Карусель".

Нино Темпо и Эйприл Стивенс даже не догадывались, когда пели свою песню, что она даст название новой рок-группе. А произошло это благодаря бабушке гитариста Ричи Блэкмора, которая просто обожала их композицию "Deep Purple". Такова была воля судьбы, вновь внесшей свои коррективы.



Глубокий фиолетовый как стиль жизни

Как бы то ни было, но группа Deep Purple существует уже более 50 лет. За это время много раз изменился ее состав, но неизменным остался драйв и энергетика, которой музыканты делятся со зрителями. На их концертах всегда царит особая атмосфера, несравнимая ни с чем другим.

За это время произошло много событий. Были творческие взлеты и болезненные падения. Были удачные, взрывающие зал, композиции, мгновенно стающие хитами. Были и кризисы, которые группа, раз за разом, с необыкновенным упорством преодолевала. Deep Purple приобрели статус культовой группы, они – настоящая легенда рока.

За всю свою творческую карьеру коллектив выпустил 21 студийный альбом, общий тираж проданных пластинок насчитывает более 100 миллионов экземпляров.



Мировое признание

Deep Purple объездили с гастролями почти весь земной шар. Они побывали даже в Советском Союзе во времена "железного занавеса". И везде их ждал успех! И это остается неизменным до сих пор.

В 2016 году группа Deep Purple была увековечена в Зале и музее славы рок-н-рола в Кливленде, штат Огайо, США.

Мировое сообщество удостоило особой чести самого первого барабанщика Иэна Пейса, гитариста Ричарда Блэкмора и клавишника Джона Лорда, признав их музыкантами-виртуозами.