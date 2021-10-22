Легенди рок-музики Deep Purple їдуть із сольним концертом до Києва

31 травня 2022 року в Палаці Спорту відбудеться концерт легендарної британської рок-групи Deep Purple. Артисти представлять глядачам новий альбом "Whoosh!", що вийшов 7 серпня 2020 року.

У цей вечір вас чекає приголомшливе шоу європейської якості. Ви почуєте як нові пісні, так і старі улюблені хіти.



Як з'явилися Deep Purple

Сталося це завдяки вдалому збігу обставин і абсолютно не входило в плани Кріса Кертіса, який в 1966 році, будучи ударником в одній з ліверпульських груп, вирішив створити власний колектив. Було придумано назву - Roundabout (англ. - "Карусель"), були запрошені талановиті хлопці: Джон Лорд, Річі Блекмор, Іен Пейс, Род Еванс і Нік Сімпер. Але доля розпорядилася інакше, і задумам Кріса Кертіса не судилося здійснитися. Група так і не була створена, а пізніше низка подій і зовсім привела до того, що світ побачив колектив з дивною назвою Deep Purple, і в його складі не було того, хто так хотів запустити "Карусель".

Ніно Темпо і Ейпріл Стівенс навіть не здогадувалися, коли співали свою пісню, що вона дасть назву новій рок-групі. А сталося це завдяки бабусі гітариста Річі Блекмора, яка просто обожнювала їх композицію "Deep Purple". Така була воля долі, що знову внесла свої корективи.



Глибокий фіолетовий як стиль життя

Як би там не було, але група Deep Purple існує вже більше 50 років. За цей час багато разів змінився її склад, але незмінним залишився драйв і енергетика, якою музиканти діляться з глядачами. На їхніх концертах завжди панує особлива атмосфера, не зрівняна ні з чим іншим.

За цей час відбулося багато подій. Були творчі злети і падіння. Були вдалі, підриваючі зал, композиції, що миттєво ставали хітами. Були і кризи, які група, раз по раз, з незвичайною завзятістю долала. Deep Purple набули статусу культової групи, вони - справжня легенда року.

За всю свою творчу кар'єру колектив випустив 21 студійний альбом, загальний тираж проданих платівок налічує понад 100 мільйонів.



Світове визнання

Deep Purple об'їздили з гастролями майже всю земну кулю. Вони побували навіть у Радянському Союзі за часів "залізної завіси". І скрізь їх чекав успіх! І це залишається незмінним досі.

У 2016 році група Deep Purple була увічнена в залі і музеї Слави рок-н-ролу в Клівленді, штат Огайо, США.

Світова спільнота удостоїла особливої честі найпершого барабанщика Іена Пейса, гітариста Річарда Блекмора і клавішника Джона Лорда, визнавши їх музикантами-віртуозами.