Легендарная группа "КИНО" выступит в сентябре в Киеве

24.09.2021

Легендарная группа "КИНО" выступит 24 сентября в киевском Дворце Спорта (билеты).



Спустя тридцать лет музыканты воссоединятся на большой сцене, чтобы вместе с нами поностальгировать под "Звезду по имени Солнце" и "Кукушку" и показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через три десятилетия.

Состав, который выступит осенью в Киеве, знаком каждому: два оригинальных басиста группы "КИНО" - Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист - Юрий Каспарян. А петь будет сам Виктор Цой. В основе программы - голос фронтмена "КИНО", оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

В Киеве прозвучит 33 песни, среди которых не только хиты каждого двора "Группа крови", "Перемен", "Пачка сигарет", но и менее узнаваемые "Генерал" и "Музыка волн".

Каждая песня будет сопровождаться видеорядом, созданным студией Firecat Films и продюсером проекта, сыном Виктора Цоя, Александром. Это будет практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации и архивных съемок.

Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек "КИНО", кинохроника, короткие документальные вставки: "Электричка" превратится в восточного дракона, анимированные рисунки Виктора Цоя заиграют в "Это не любовь", а сам лидер "Кино" появится на фоне полной Луны в "Спокойная ночь".