ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Легендарная группа "КИНО" выступит в сентябре в Киеве

Новина українською → Четверг 22 июля 2021 16:26
Легендарная группа "КИНО" выступит в сентябре в Киеве Фото: "КИНО" выступят в сентябре в Киеве (пресс-служба)

24.09.2021

Легендарная группа "КИНО" выступит 24 сентября в киевском Дворце Спорта (билеты).


Спустя тридцать лет музыканты воссоединятся на большой сцене, чтобы вместе с нами поностальгировать под "Звезду по имени Солнце" и "Кукушку" и показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через три десятилетия.

Состав, который выступит осенью в Киеве, знаком каждому: два оригинальных басиста группы "КИНО" - Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист - Юрий Каспарян. А петь будет сам Виктор Цой. В основе программы - голос фронтмена "КИНО", оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

В Киеве прозвучит 33 песни, среди которых не только хиты каждого двора "Группа крови", "Перемен", "Пачка сигарет", но и менее узнаваемые "Генерал" и "Музыка волн".

Каждая песня будет сопровождаться видеорядом, созданным студией Firecat Films и продюсером проекта, сыном Виктора Цоя, Александром. Это будет практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации и архивных съемок.

Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек "КИНО", кинохроника, короткие документальные вставки: "Электричка" превратится в восточного дракона, анимированные рисунки Виктора Цоя заиграют в "Это не любовь", а сам лидер "Кино" появится на фоне полной Луны в "Спокойная ночь".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Концерты
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020
Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020