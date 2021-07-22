ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Легендарний гурт "КИНО" виступить у вересні в Києві

Новость на русском → Четвер 22 липня 2021 16:26
Легендарний гурт "КИНО" виступить у вересні в Києві Фото: "КИНО" виступлять у вересні в Києві (прес-служба)

24.09.2021

Легендарний гурт "КИНО" виступить 24 вересня в київському Палаці Спорту (квитки).


Через тридцять років музиканти возз'єднаються на великій сцені, щоб разом з нами поностальгувати під "Звезду по имени Солнце" і "Кукушку" і показати, якими можуть бути концерти культового рок-колективу через три десятиліття.

Склад, який виступить восени в Києві, знайомий кожному: два оригінальних басиста групи "КИНО" - Олександр Тітов та Ігор Тихомиров і беззмінний гітарист - Юрій Каспарян. А співати буде сам Віктор Цой. В основі програми - голос фронтмена "КИНО", оцифрований з оригінальних багатоканальних записів.

У Києві прозвучить 33 пісні, серед яких не тільки хіти кожного двору "Группа крови", "Перемен", "Пачка сигарет", а й менш впізнавані "Генерал" і "Музыка волн".

Кожна пісня буде супроводжуватися відеорядом, створеним студією Firecat Films і продюсером проекту, сином Віктора Цоя, Олександром. Це буде практично повнометражний фільм, який складається з графіки, анімації та архівних зйомок.

Малюнки Віктора Цоя, абстрактний супрематизм обкладинок "КИНО", кінохроніка, короткі документальні вставки: "Электричка" перетвориться на східного дракона, анімовані малюнки Віктора Цоя заграють в "Это не любовь", а сам лідер "КИНО" з'явиться на тлі повного місяця в "Спокойная ночь".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Море тепле, чисте і без медуз: у мережі показали "найкайфовіший" український курорт
Море тепле, чисте і без медуз: у мережі показали "найкайфовіший" український курорт