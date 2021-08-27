"Король Ибицы" Solomun впервые выступит в Киеве

Большой босс лейбла Diynamic Music, автор ремиксов на Lana Del Rey, Interpol, Foals, Depeche Mode, Leonard Cohen и Jamiroquai, организатор знаменитых вечеринок Solomun+ 1 и Solomun+ Live, радиоведущий, промоутер и настоящий художник, который называет музыку божественным даром. 11 сентября Solomun приедет в Киев, чтобы устроить легендарную вечеринку в Osocor Residence. (билеты).

Resident Advisor назвали его одной из самых влиятельных фигур в мировой электронике. Ведь именно он изменил музыку, под которую мы танцуем сегодня, соединив эмоции, глубину, текстуры, слои звуков, мелодии и ритмы.

Магия Solomun превращает стадионы и фестивали в камерные танцевальные локации, где он будто бы играет для каждого из слушателей лично. Во время сетов Solomun мгновенно меняет восприятие времени и пространства и словно отделяет слушателя от внешнего мира. К черту все, что происходит вокруг! Единственный настоящий смысл - в музыке, которую он играет.

От Ливана до Мексики, от Нью-Йорка до Берлина - нет ни одного уголка мира, который не смог бы покорить своими сетами Solomun. Он не боится на полную погружать слушателей в собственное музыкальное путешествие. 11 сентября в Osocor Residence "король Ибицы" сделает это в особенном формате: вас ждет глубокий гипнотический сет, где нет места банальности. Только музыка - как божественный дар.