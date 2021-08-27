"Король Ібіци" Solomun уперше виступить у Києві

Великий бос лейблу Diynamic Music, автор реміксів на Lana Del Rey, Interpol, Foals, Depeche Mode, Leonard Cohen і Jamiroquai, організатор славнозвісних вечірок Solomun+1 і Solomun+Live, радіоведучий, промоутер та справжній художник, який називає музику божественним даром. 11 вересня Solomun приїде до Києва, аби влаштувати легендарну вечірку в Osocor Residence (квитки).

Resident Advisor нарекли його однією з найвпливовіших постатей у світовій електроніці. Адже саме він змінив музику, під яку ми танцюємо сьогодні, поєднавши емоції, глибину, текстури, шари звуків, мелодії та ритми.

Магія Solomun перетворює стадіони й фестивалі на камерні танцювальні локації, де він ніби грає для кожного зі слухачів особисто. Під час сетів Solomun миттєво змінює сприйняття часу та простору й немов виокремлює слухача від зовнішнього світу. До біса все, що відбувається навколо! Єдиний справжній сенс - у музиці, яку він грає.

Від Лівану до Мексики, від Нью-Йорка до Берліна - немає жодного куточка світу, який не зміг би підкорити своїми сетами Solomun. Він не боїться наповну занурювати слухачів у власну музичну подорож. 11 вересня в Osocor Residence "король Ібіци" зробить це в особливому форматі: на вас чекає глибокий гіпнотичний сет, де немає місця банальності. Лише музика - як божественний дар.