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В Киеве покажут знаменитую рок-оперу The Wall

 

29.08.2022

29 марта во Дворце "Украина" состоится знаменитая рок-опера The Wall - шоу от City Lights Entertainment, созданное в 2019 году и посвященное 40-летию альбома Pink Floyd.

The Wall Opera Rock - новое невероятное прочтение произведения Pink Floyd, которое собирает полные залы на известных площадках Европы и Америки и самые высокие оценки медиа.

Этот римейк - тотальное зрелище, мощная рок-опера, в которой задействованы известные артисты со всего мира.

В Киеве покажут The Wall (фото: Top Media Communication)

Хореограф шоу Йохан Нус получил мировое признание от Парижа до Лас-Вегаса за классические и современные постановки, от "Щелкунчика" до "Шербургских зонтиков" и "Вестсайдской истории". Йохан имеет в списке с десяток самых влиятельных в мире наград в хореографии.

Всего в рок-опере The Wall задействовано 4 солистки, 6 музыкантов, 10 танцоров для шоу созданы уникальные визуальные эффекты, которые переносят вас к событиям, о которых писали Pink Floyd.

Факты об альбоме The Wall

  • это самый известный альбом группы Pink Floyd 1979 года, который стал классикой мировой музыки
  • альбом продали тиражом тридцать миллионов копий
  • альбом стал музыкальным символом падения Берлинской стены
  • альбом стал основой полнометражного художественного фильма 1982 года Pink Floyd The Wall

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте концертного агентства Аншлаг. Их стоимость - от 399 до 2999 грн.

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