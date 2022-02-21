В Киеве покажут знаменитую рок-оперу The Wall

29 марта во Дворце "Украина" состоится знаменитая рок-опера The Wall - шоу от City Lights Entertainment, созданное в 2019 году и посвященное 40-летию альбома Pink Floyd.

The Wall Opera Rock - новое невероятное прочтение произведения Pink Floyd, которое собирает полные залы на известных площадках Европы и Америки и самые высокие оценки медиа.

Этот римейк - тотальное зрелище, мощная рок-опера, в которой задействованы известные артисты со всего мира.

В Киеве покажут The Wall (фото: Top Media Communication)

Хореограф шоу Йохан Нус получил мировое признание от Парижа до Лас-Вегаса за классические и современные постановки, от "Щелкунчика" до "Шербургских зонтиков" и "Вестсайдской истории". Йохан имеет в списке с десяток самых влиятельных в мире наград в хореографии.

Всего в рок-опере The Wall задействовано 4 солистки, 6 музыкантов, 10 танцоров для шоу созданы уникальные визуальные эффекты, которые переносят вас к событиям, о которых писали Pink Floyd.

Факты об альбоме The Wall

это самый известный альбом группы Pink Floyd 1979 года, который стал классикой мировой музыки

альбом продали тиражом тридцать миллионов копий

альбом стал музыкальным символом падения Берлинской стены

альбом стал основой полнометражного художественного фильма 1982 года Pink Floyd The Wall

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте концертного агентства Аншлаг. Их стоимость - от 399 до 2999 грн.