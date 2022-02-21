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У Києві покажуть знамениту рок-оперу The Wall

 

29.08.2022

29 березня у Палаці "Україна" відбудеться знаменита рок-опера The Wall - шоу від City Lights Entertainment, створене у 2019 році та присвячене 40-річчю альбому Pink Floyd.

The Wall Opera Rock - нове неймовірне прочитання твору Pink Floyd, яке має солдаути на знаних майданчиках Європи та Америки й найвищі оцінки медіа.

Цей рімейк - тотальне видовище, потужна рок-опера, в якій задіяні відомі артисти з усього світу.

У Києві покажуть The Wall (фото: Top Media Communication)

Хореограф шоу Йохан Нус отримав світове визнання від Парижу до Лас-Вегаса за класичні і сучасні постановки, від "Лускунчика" до "Шербурзьких парасольок" і "Вестсайдської історії". Йохан має в списку з десяток найвпливовіших у світі нагород у хореографії.

Загалом в рок-опері The Wall задіяно 4 солісти, 6 музикантів, 10 танцюристів, для шоу створені унікальні візуальні ефекти, які переносять вас до подій, про які писали Pink Floyd.

Факти про альбом The Wall

  • це найвідоміший альбом гурту Pink Floyd 1979 року, який став класикою світової музики
  • альбом продали накладом тридцять мільйонів копій
  • альбом став музичним символом падіння Берлінської стіни
  • альбом став основою повнометражного художнього фільму 1982 року Pink Floyd The Wall

Квитки на захід можна придбати на сайті концертної агенції Аншлаг. Їхня вартість - від 399 до 2999 грн.

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