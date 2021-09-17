В Киеве объявят лучших украинских музыкантов (и не только)

Современный мир смещает любые жанровые рамки, кроссоверы - новая норма. Рэп-культура рефлексирует над достижениями рок-музыкантов, в то время как элементы инди и экспериментальной музыки стали еще одним компонентом поп-сцены. Побеждает тот, кто справляется с балансированием на грани. В музыкальной индустрии - время помешанных.

Помешанные - мастера музыкальной реальности. Имена лучших из них назовут на церемонии Jager Music Awards 19 ноября, подводя итоги 2021-го. В этом году победителей премии выберут в 7 основных номинациях: "Артист года", "Трек года", "Видео года", "Событие года", "Лейбл года", "Вклад в индустрию" и "Социальная инициатива".

Впервые в истории премии будут объявлены лучшие в категории "Помешанный артист года". Специальная номинация определит автора или музыкальный продукт, который соединяет разные стили и жанры, культуры или виды искусств.

"Выход из оксюморона "новые термины - прежние жанры" я вижу как раз в мастерстве сочетания разнородных элементов в общий культурный,в том числе музыкальный, артефакт. Перспективность такого подхода давно и с международным успехом продемонстрировали коллаборации как рокеров Aerosmith с рэперами Run-DMC, так и Diesel с берлинской уличной шаурмой "У Мустафы", - говорит лидер экспертной команды, музыкальный журналист и основатель аудиожурнала Stereobaza Stereoigor.

В Киеве пройдет JMA 2021 (фото: пресс-служба)

Неизменным в истории премии остается поддержка молодых артистов на украинской сцене. С 16 сентября по 10 октября начинающие музыканты могут подать заявку на сайте, чтобы побороться за призы в категориях Young Blood.

"Номинация Young Blood имеет три вариации с очень классными призовыми - 110 000 гривен на съемки клипа, 70 000 гривен на приобретение музыкального оборудования, а также возможность выдать пластинки с собственной музыкой неплохим тиражом. Это все абсолютно реальный шанс, так почему бы не попробовать?" - говорят организаторы премии.

В совет жюри в этом году вошли 32 музыкальных эксперта из разных частей Украины и зарубежья. Среди них Томас Гегер (Австрия) - основатель венского шоукейс-фестиваля Waves Festival & Conference, Ингрид Котла (Эстония) - руководительница отдела коммуникаций Tallinn Music Week Ирина Горбань (Украина) - менеджер групп DakhaBrakha и Dakh Daughters.

Напомним, что повлиять на результаты, вместе с жюри может каждый из пользователей сайта премии. Голосование в основных номинациях продлится до 10 ноября.