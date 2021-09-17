У Києві оголосять кращих українських музикантів (і не тільки)

Сучасність зміщує будь-які жанрові рамки, кросовери - нова норма. Реп-культура рефлексує над здобутками рок-музикантів, у той час як елементи інді та експериментальної музики стали ще одним компонентом поп-сцени. Хто вправніше справляється з балансуванням на межі, той і перемагає. У музичній індустрії - час помішаних.

Помішані - майстри музичної реальності. Імена найкращих із них назвуть на церемонії Jager Music Awards 19 листопада, підводячи підсумки 2021-го. Цього року переможців премії оберуть у 7 основних номінаціях: "Артист року", "Трек року", "Відео року", "Подія року", "Лейбл року", "Внесок в індустрію" та "Соціальна ініціатива".

Уперше в історії Jager Music Awards буде оголошено найкращого в категорії "Помішаний артист року". Спеціальна номінація визначить автора чи музичний продукт, який має міжстильове чи міжкультурне підґрунтя, поєднання різних жанрів, залучення інших видів мистецтв.

"Вихід з оксюморона "нові терміни - колишні жанри" я бачу якраз у майстерності поєднання різнорідних елементів у загальний культурний, зокрема музичний, артефакт. Перспективність такого підходу давно і з міжнародним успіхом продемонстрували колаборації як рокерів Aerosmith із реперами Run-DMC, так і Diesel із берлінською вуличною шаурмою "У Мустафи", - говорить лідер експертної команди, музичний журналіст і засновник аудіожурналу Stereobaza Stereoigor.

У Києві пройде JMA 2021 (фото: прес-служба)

Незмінним в історії премії залишається підтримка молодих артистів на українській сцені. З 16 вересня до 10 жовтня початківці музиканти можуть подати заявку на сайті, щоб поборотися за призи в категоріях Young Blood.

"Номiнацiї Young Blood має три варіації з дуже класними призовими - 110 000 гривень на зйомки кліпу, 70 000 гривень на придбання музичного обладнання, а також можливість видати платівки з власною музикою непоганим тиражем. Це все абсолютно реальний шанс, то чому б не спробувати?" - кажуть організатори премії.

До ради журі цього року увійшли 32 музичних експерта з різних частин України та зарубіжжя. Серед них Томас Гегер (Австрія) - засновник Віденського шоукейс-фестивалю Waves Festival & Conference, Інгрід Котла (Естонія) - керівниця відділу комунікацій Tallinn Music Week, Ірина Горбань (Україна) - менеджер груп DakhaBrakha і Dakh Daughters.

Нагадаємо, що вплинути на результати, разом з журі може кожен з користувачів сайту премії. Голосування в основних номінаціях триватиме до 10 листопада.