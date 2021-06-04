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"Камтугеза": Соня Сотник и Сергей Кузин дадут драйва в Киеве

 

23.06.2021

23 июня на локации "Всі Свої D12" в Киеве состоится громкий концерт Сони Сотник и Сергея Кузина "Камтугеза" (билеты).

Ведущие утреннего шоу Radio ROKS готовят для нас свои хиты на новые песни.

Кроме того, они подготовили эффектную программу из добрых шуток и отличного настроения. Добавьте ко всему этому приятный релакс на фоне киевских пейзажей, с бокалом любимого коктейля - и получите лучший вечер лета!

Событие, которого все так ждали, принесет кучу позитива и зарядит энергией. А они пригодятся каждому, ведь на всех караулит сезон отпусков, к которому надо как можно лучше подготовиться.

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