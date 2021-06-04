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"Камтугеза": Соня Сотник і Сергій Кузін дадуть драйву у Києві

 

23.06.2021

23 червня на локації "Всі Свої D12" у Києві відбудеться гучний концерт Соні Сотник та Сергія Кузіна "Камтугеза" (квитки).

Ведучі ранкового шоу Radio ROKS готують для нас свої хіти на нові пісні.

Крім того, вони підготували ефектну програму із добрих жартів і чудового настрою. Додайте до всього цього приємний релакс на фоні київських пейзажів, з бокалом улюбленого коктейлю - і отримаєте найліпший вечір літа!

Подія, на яку всі так чекали, принесе купу позитиву й зарядить енергією. А вони знадобляться кожному, адже на всіх чатує сезон відпусток, до якого треба якнайкраще підготуватися.

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