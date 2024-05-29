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Kalush Orchestra дадуть в Києві концерт на березі озера: як потрапити

Kalush Orchestra
 

28.06.2024

28 червня тріумфатори Євробачення 2022 Kalush Orchestra зіграють великий концерт в Osocor Residence. 

Гурт виступить просто неба на березі мальовничого озера. Тож кожен гість концерту зможе насолодитися не лише фольковими мелодіями, але й захоплюючою атмосферою.

Що відомо про Kalush Orchestra

За останні декілька років молоді музиканти стали топзірками сучасної української культури й артистами, які задають тренди в індустрії.

 

Гурту вдалося майстерно поєднати реп на фірмовому калуському слензі із фольклорними мотивами, українською автентикою та хіп-хоп танцями.

Kalush Orchestra стали першими, хто виконав українську пісню на церемонії вручення MTV Europe Music Awards, що стало справжньою історичною подією.

 

Гурт устиг виступити на легендарному фестивалі Ґластонбері, об’їздив майже всю Європу й Північну Америку та показав світові, як може звучати український фольклор у сучасній інтерпретації.

 

Не пропустіть шанс почути Kalush Orchestra наживо і відчути потужну енергію їхньої музики! Квитки на концерт можна придбати за посиланням.

 

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