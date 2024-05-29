Kalush Orchestra дадут в Киеве концерт на берегу озера: как попасть

28 июня триумфаторы Евровидения 2022 года Kalush Orchestra сыграют большой концерт в Osocor Residence.

Группа выступит под открытым небом на берегу живописного озера. Каждый гость концерта сможет насладиться не только фольковыми мелодиями, но и увлекательной атмосферой.

Что известно о Kalush Orchestra

За последние несколько лет молодые музыканты стали топзвездами современной украинской культуры и артистами, задающими тренды в индустрии.

Группе удалось искусно соединить рэп на фирменном калушском сленге с фольклорными мотивами, украинской аутентикой и хип-хоп танцами.

Kalush Orchestra стали первыми, кто исполнил украинскую песню на церемонии вручения MTV Europe Music Awards, что стало настоящим историческим событием.

Группа успела выступить на легендарном фестивале Гластонбери, объездила почти всю Европу и Северную Америку и показала миру, как может звучать украинский фольклор в современной интерпретации.

Не упустите шанс услышать Kalush Orchestra вживую и почувствовать мощную энергию их музыки! Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.