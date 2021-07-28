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KADNAY сыграет летний концерт "Теплий Live" в Киеве

Новина українською → Среда 28 июля 2021 16:02
KADNAY сыграет летний концерт "Теплий Live" в Киеве KADNAY (фото: Caribbean Club)

26.08.2021

26 августа группа KADNAY вновь порадует своих поклонников зажигательным live-выступлением в Caribbean Club Concert Hall. Артисты сыграют летний концерт "Теплый Live" (билеты).

KADNAY всегда умело удивляют публику своими уникальными шоу-программами, и "Теплый Live" не будет исключением. На концерте прозвучат любимые и известные песни артистов в новой аранжировке, в другой обработке и с новым прочтением.

Ни для кого ни секрет, что KADNAY - это симбиоз энергии музыки, любви и, конечно же, качественного саунда, а уникальной и отличительной чертой коллектива являются именно их live-выступления.

"Навеянный теплым летним ветром, открытыми сердцами и острым ощущением любви... Так прозвучит наш "Теплый Live". Приходите в Caribbean Club, чтобы увидеть шоу вживую, почувствовать невероятную музыкальную атмосферу, проникнуться любовью и согреться на нашем теплом live-концерте", - поделился фронтмен группы Дмитрий Каднай.

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