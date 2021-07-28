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KADNAY зіграє літній концерт "Теплий Live" у Києві

Новость на русском → Середа 28 липня 2021 16:02
KADNAY зіграє літній концерт "Теплий Live" у Києві KADNAY (фото: Caribbean Club)

26.08.2021

26 серпня гурт KADNAY знову порадує своїх прихильників запальним live-виступом в Caribbean Club Concert Hall. Артисти зіграють літній концерт "Теплий Live" (квитки).

KADNAY завжди вміло дивують публіку своїми унікальними шоу-програмами, і "Теплий Live" не буде виключенням. На концерті пролунають улюблені та відомі пісні артистів в новому аранжуванні, в іншій обробці та з новим прочитанням.

Ні для кого ні секрет, що KADNAY – це симбіоз енергії музики, любові і, звичайно ж, якісного саунду, а унікальною і відмінною рисою колективу є саме їх live-виступи.

"Навіяний теплим літнім вітром, відкритими серцями і гострим відчуттям любові…Так пролунає наш "Теплий Live". Приходьте в Caribbean Club, щоб побачити шоу наживо, відчути неймовірну музичну атмосферу, перейнятися любов’ю та зігрітись на нашому теплому live-концерті", - поділився фронтмен гурту Дмитро Каднай.

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