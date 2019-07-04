IVASYUK in jazz: в Киеве споют песни Владимира Ивасюка

13 июля американская певица Брия Блессинг и украинский проект ShockolaD выступят с программой «IVASYUK» в Caribbean Club Concert Hall. Музыканты представят легендарные композиции Владимира Ивасюка «Червона Рута», «Я піду в далекі гори», «Водограй» и многие другие в оригинальных джазовых аранжировках.

Американская певица с украинской душой Брия Блессинг родилась в Техасе, а признание получила в Украине после участия в вокальном шоу «Голос Страны-4». Ее музыка отражает любовь к Богу и жизни, которую она страстно выражает через разные музыкальные жанры: поп, джаз, кантри, рок. Певица гастролирует по Украине, в США, Канаде, Дании, Норвегии и Польше, а также активно участвует в благотворительных проектах.

Bria Blessing & Shockolad "IVASYUK"

Проект ShockolaD в своем творчестве сочетает разные стили и постоянно импровизирует над звуками, мыслями, синтезом электроники и акустики. Основная идея проекта - сочетать различные культуры для создания нового музыкального мышления, поэтому они концентрируются на сотрудничестве с различными музыкантами из Украины и мира.

Брия Блессинг и ShockolaD соберутся вместе, чтобы почтить музыкальное наследие выдающегося украинского композитора и поэта Владимира Ивасюка, переосмыслив его вечные песни для новых поколений.

Червона рута - Bria Blessing & ShockolaD

«Примерно 4 года назад Брия Блессинг позвонила нам и сказала, что ей предложили сделать несколько песен Ивасюка по-новому для концерта "Проект Ивасюк ". Мы сделали песни, и после того, как увидели реакцию людей, свои собственные ощущения, что это что-то новое и нужное - решили, что надо записать целый альбом. Музыка Владимира Ивасюка просто невероятная. Нашей целью было то, чтобы молодежь открыла эти песни для себя и чтобы они снова начали жить», - рассказывают о программе музыканты группы ShockolaD.

13 июля любимые песни Ивасюка зазвучат в современном и свежем обрамлении при этом сохранив целостность и душу текстов и мелодий. Не пропустите этот уникальный концерт!

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