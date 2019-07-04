IVASYUK in jazz: у Києві заспівають пісні Володимира Івасюка

13 липня американська співачка Брія Блессінг та український проект ShockolaD виступлять з програмою «IVASYUK» у Caribbean Club Concert Hall. Музиканти представлять легендарні композиції Володимира Івасюка «Червона Рута», «Я піду в далекі гори», «Водограй» та багато інших в оригінальних джазових аранжуваннях.

Американська співачка з українською душею Брія Блессінг народилася в Техасі, а визнання здобула в Україні після участі у вокальному шоу «Голос Країни-4». Її музика відображає любов до Бога та життя, яку вона пристрасно виражає через різні музичні жанри: поп, джаз, кантрі, рок. Співачка гастролює по Україні, в США, Канаді, Данії, Норвегії та Польщі, а також активно бере участь у благодійних проектах.

Bria Blessing & Shockolad "IVASYUK"

Проект ShockolaD у своїй творчості поєднує різні стилі та постійно імпровізує над звуками, думками, синтезом електроніки та акустики. Основна ідея проекту – поєднувати різні культури для створення нового музичного мислення, тож вони концентруються на співпраці з різними музикантами з України та світу.

Брія Блессінг та ShockolaD зберуться разом, щоб вшанувати музичну спадщину видатного українського композитора та поета Володимира Івасюка, переосмисливши його вічні пісні для нових поколінь.

Червона рута - Bria Blessing & ShockolaD

«Приблизно 4 роки тому Брія Блессінг подзвонила до нас і сказала, що їй запропонували зробити декілька пісень Івасюка по-новому для концерту "Проект Івасюк". Ми зробили пісні, і після того, як побачили реакцію людей, свої власні відчуття, що це щось нове і потрібне - вирішили, що треба записати цілий альбом. Музика Володимира Івасюка просто неймовірна. Нашою ціллю було те, щоб молодь відкрила ці пісні для себе і щоб вони знову почали жити», - розповідають про програму музиканти гурту ShockolaD.

13 липня улюблені пісні Івасюка зазвучать у сучасному та свіжому обрамленні при цьому зберігши цілісність і душу текстів та мелодій. Не пропустіть цей унікальний концерт!

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