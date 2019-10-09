Идентификация 2.0: Illaria, Лев Шуров, Хас и другие артисты споют в Дворце Спорта

17 октября в столичном Дворце Спорта состоится мероприятие "Идентификация 2.0".

"Идентификация 2.0" - это финал масштабного образовательного проекта "Відкривай Україну", в котором подростки покажут свое видение реформ в стране, презентуют стартапы и свежие идеи развития гражданского общества. 26 команд школьников со всей страны в форме питчинга представят свои проекты. Подростки, которые хотят изменить современное общество, откроют для посетителей свои идеи и покажут, кто на самом деле run the world!

Посетителей ждет насыщенная музыкальная программа с такими исполнителями, как Illaria, NESPROSTA, ILCHY, ХАС, Лев Шуров, Balaklava Blues и другие. Они покажут, как может звучать украинская литература. Каждый из артистов на концерте споет песни на произведения поэтов, которые изучаются в школьной программе 7-11 классов. Классическая украинская поэзия зазвучит в рок, джаз, электронной или даже инди музыке.

"Кроме того, что мы, как музыканты, расширяем границы и проводим идентификацию украинского по всему миру, мы с Марком - семья, воспитывающая 4-х детей. Поэтому для нас особенно важна инициатива, которая привлекает детей в Украине в развитие современного общества. Мы горды будем сыграть сет на "Идентификации", - говорит Маричка Марчик из Balaklava Blues.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

Афиша концерта "Идентификация 2.0"