Ідентифікація 2.0: Illaria, Лeв Шуров, Хас та інші артисти заспівають у Палаці Спорту

17 жовтня у столичному Палаці Спорту відбудеться захід "Ідентифікація 2.0".

"Ідентифікація 2.0" - це фінал масштабного освітнього проекту "Відкривай Україну", в якому підлітки покажуть своє бачення реформ в країні, презентують стартапи та свіжі ідеї розвитку громадянського суспільства. 26 команд школярів з усієї країни у формі пітчингу презентують свої проекти. Підлітки, які хочуть змінювати сучасне суспільство, відкриють для відвідувачів свої ідеї та покажуть, хто насправді run the world!

На відвідувачів чекає насичена музична програма з такими виконавцями, як Illaria, NESPROSTA, ILCHY, ХАС, Лeв Шуров, Balaklava Blues та інші. Вони покажуть, як може звучати українська література. Кожен з артистів на концерті заспіває пісні на твори поетів, які вивчаються у шкільній програмі 7-11 класів. Класична українська поезія зазвучить у рок, джаз, електронній чи навіть інді музиці.

"Окрім того, що ми, як музиканти, розширюємо кордони та проводимо ідентифікацію українського по всьому світу, ми з Марком - сім‘я, яка виховує 4-х дітей. Тож для нас особливо важлива ініціатива, яка залучає дітей в Україні до розвитку сучасного суспільства. Ми горді будемо зіграти сет на "Ідентифікації", - говорить Марічка Марчик з Balaklava Blues.

Вхід на захід вільний за попередньою реєстрацією.

Афіша концерту "Ідентифікація 2.0"