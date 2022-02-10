Христина Соловий в Киеве даст концерт, который никого не оставит равнодушным

16 февраля в 19: 00 в киевском клубе Bel etage Христина Соловий споет о любви эпохи новой искренности.

Ко Дню всех влюбленных поп-звезда презентует второй раздел особого альбома Rosa Ventorum.

В начале 2021-го Христина опубликовала первую часть - миниальбом Rosa Ventorum I, посвященный попытке осмыслить социальные тенденции, поиску героиней своего пути в токсичном мире ожиданий.

В Rosa Ventorum II исполнительница глубже погрузится в тему любви как символа нового времени. Собственный сказочный стиль Христина сочетает с мотивами украинского фольклора и создает для своих слушателей фэнтези-мир в котором каждый - главный герой истории.

"Я так мечтала о концерте с фан-зоной, когда между нами возникает интимная связь, мы смотрим друг другу в глаза и соединяемся в музыкальном экстазе. Это тот опыт, ради которого я до сих пор творю", - поделилась певица.

Поэтому 16 февраля вас ждет уютный, частный концерт, где каждый почувствует глубокую близость с Христиной.

Билеты по 550 гривен можно приобрести на Concert.ua.