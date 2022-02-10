Христина Соловій у Києві дасть концерт, який нікого не залишить байдужим

16 лютого о 19:00 у київському клубі Bel etage Христина Соловій заспіває про кохання епохи нової щирості.

До Дня усіх закоханих поп-зірка презентує другий розділ особливого альбому Rosa Ventorum.

На початку 2021-го Христина опублікувала першу частину - мініальбом Rosa Ventorum І, присвячений намаганню осмислити соціальні тенденції, пошуку героїнею свого шляху у токсичному світі очікувань.

У Rosa Ventorum ІІ виконавиця глибше порине у тему кохання як символу нового часу. Власний казковий стиль Христина поєднує з мотивами українського фольклору та створює для своїх слухачів фентезі-світ в якому кожен - головний герой історії.

"Я так мріяла про концерт з фан-зоною, коли між нами виникає інтимний зв‘язок, ми дивимось один одному у вічі і єднаємось у музичному екстазі. Це той досвід, заради якого я досі творю", - поділилася співачка.

Тому 16 лютого вас чекає затишний, приватний концерт, де кожен відчує глибоку близькість з Христиною.

Квитки по 550 гривень можна придбати на Concert.ua.