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Хіти і сюрпризи. ADAM дасть особливий концерт на честь 15-ої річниці весілля

ADAM (фото: facebook.com/adamukraine)
 

07.06.2024

7 червня київський неосоул-гурт ADAM перетворить "Сад бажань" на ВДНГ на весільну локацію. Музиканти зіграють на V`YAVA особливий концерт, присвячений 15-ій річниці їхнього весілля.

 

Цього вечора всі, хто завітає на V`YAVA, стануть частиною великого свята любові Міші Клименка й Саші Норової. На гостей чекає не просто концерт, а справжнє гуляння з музиками та всіма традиційними атрибутами весільної церемонії.

 

Свахою, дружками, гостями з боку нареченої та нареченого будуть зіркові гості, серед яких - фронтмен гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін, харківський музикант Brykulets і молода артистка Геля Зозуля. Вони готують для молодих пісенні сюрпризи. Вбиратися на подію просять відповідно - так, наче на справжнє весілля.

 

Під час концерту-весілля прозвучать усі відомі композиції ADAM. Серед них - суперхіт "Повільно", який підірвав чарти й соцмережі, "Таку як є", "Танцюй мила", "Дещо інше", "Щаслива" й ще багато романтичних пісень про любов.

 

Квитки на концерт можна придбати за посиланням.

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