RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хиты и сюрпризы. ADAM даст особый концерт в честь 15-летия свадьбы

ADAM (фото: facebook.com/adamukraine)
 

07.06.2024

7 июня киевская неосоул-группа ADAM превратит "Сад бажань" на ВДНГ в свадебную локацию. Музыканты сыграют на V`YAVA особый концерт, посвященный 15-летию их свадьбы.

 

В этот вечер все, кто посетит V`YAVA, станут частью большого праздника любви Миши Клименко и Саши Норовой. Гостей ждет не просто концерт, а настоящее гуляние с музыкантами и всеми традиционными атрибутами свадебной церемонии.

 

Свахой, дружками, гостями со стороны жениха и невесты будут звездные гости, среди которых - фронтмен группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин, харьковский музыкант Brykulets и молодая артистка Геля Зозуля. Они готовят для молодых песенные сюрпризы. Наряжаться на событие просят соответственно - как на настоящую свадьбу.

 

Во время свадьбы прозвучат все известные композиции ADAM. Среди них - суперхит "Повільно", взорвавший чарты и соцсети, "Таку як є", "Танцюй мила", "Дещо інше", "Щаслива" и еще много романтических песен о любви.

 

Билеты на концерт можно купить по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаКонцертыМузыка