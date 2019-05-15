Группа ADAM презентует в Киеве новый альбом "РОНІМ"

16 мая в киевском Caribbean Club Concert Hall состоится долгожданная презентация второго альбома группы ADAM - "РОНІМ", релиз которого состоялся в апреле этого года. Тексты песен на концерте будут переводиться переводчиком жестового языка (купить билеты).

ADAM - украинский неосоул-группа, основанная в 2014 году саундпродюсером и сонграйтером Михаилом Клименко и его женой Александрой Норовой. В 2017 году группа выпустила дебютный альбом "ЧЮЗ МЮЗ", который стал абсолютной любовью в глазах меломанов.

ADAM - Таку як є

В этом году группа попала в лонг-лист европейского фестиваля Sziget и сейчас соревнуется среди 14 украинских артистов за право представлять страну в Будапеште на Europe Stage.

Пластинка "РОНІМ", над которой группа работала более года, пронизана мощным звучанием и жизненной лирикой, не оставляет равнодушными слушателей. Альбом вместил в себя тринадцать треков, на четыре из которых музыканты отсняли видео, последний клип "ХДБ" ("Хорошей дєвочкой була") был презентован 8 мая. В первую неделю "РОНІМ" попал в топ-100 альбомов в Apple Music Украины.

ADAM - ХДБ

Благодаря социальному проекту "Дивись як чутно" концерт 16 мая смогут услышать люди с нарушениями слуха. Весь концерт будет синхронно переведен переводчиком жестового языка.