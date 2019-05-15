Гурт ADAM презентує у Києві новий альбом "РОНІМ"

16 травня у київському Caribbean Club Concert Hall відбудеться довгоочікувана презентація другого альбому гурту ADAM - "РОНІМ", реліз якого відбувся у квітні цього року. Тексти пісень на концерті перекладатимуться перекладачем жестової мови (купити квитки).

ADAM - український неосоул гурт, заснований у 2014 році саундпродюсером і сонграйтером Михайлом Клименком та його дружиною Олександрою Норовою. У 2017 році гурт випустив дебютний альбом "ЧЮЗ МЮЗ", який став абсолютним коханням в очах меломанів.

ADAM - Таку як є

У цьому році гурт потрапив в лонг-лист європейського фестивалю Sziget та зараз змагається серед 14 українських артистів за право представляти країну у Будапешті на Europe Stage.

Платівка "РОНІМ", над якою гурт працював понад рік, пронизана потужним звучанням та життєвою лірикою, що не лишає байдужими слухачів. Альбом вмістив у себе тринадцять треків, на чотири з яких музиканти відзняли відео, останній кліп "ХДБ" ("Хорошей дєвочкой була") був презентований 8 травня. В перший тиждень "РОНІМ" потрапив в топ-100 альбомів в Apple Music України.

ADAM - ХДБ

Завдяки соціальному проекту "Дивись як чутно" концерт 16 травня зможуть почути люди з порушеннями слуху. Весь концерт буде синхронно переведений перекладачем жестової мови.