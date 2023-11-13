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Green Grey повністю перейшли на українську мову і їдуть в тур на підтримку бійця ЗСУ: що відомо

Green Grey (фото: прес-служба гурту)
 

30.11.2023, 06.12.2023, 08.12.2023, 09.12.2023, 10.12.2023

Український гурт Green Grey наприкінці листопада вирушає в тур Україною, який називається "Як ти, друже?", в рамках якого представлять як знайомі всім хіти, так і повністю нові пісні.

Це стане першим туром гурту за час повномасштабної війни. Саме на цих концертах фани вперше наживо почують "Емігрант", "Мазафака", "Той день" і багато інших улюблених пісень українською та прем'єру нової пісні.

Концерти гурту пройдуть у Львові (30 листопада), Одесі (6 грудня), Дніпрі (8 грудня), Кривому Розі (9 грудня) та Харкові (10 грудня).

 

Нагадаємо, що Дмитро "Мурік" Муравицький з початку повномасштабного вторгнення взяв участь у багатьох волонтерських та музичних благодійних проєктах.  

Андрій "Diezel" Яценко спочатку пішов в ТРО, пізніше підписав контракт із батальйоном "Мрія", а крім того - проводив благодійні аукціони та благодійні джем-сейшени на підтримку ЗСУ.

Тур "Як ти, друже?", квитки на концерти якого можна придбати на сайті Kontramarka.ua за посиланням, пройде в підтримку бійця ССО Станіслава Зорія, який втратив ногу обороняючи місто Бахмут та залишився єдиним, хто вижив зі своєї групи.

Стасу 22 роки, він Чемпіон світу з кікбоксингу, який з повномасштабним вторгненням вирішив обороняти Батьківщину. Військовий був одним з тих, хто звільняв Ізюм та мужньо захищав Україну від ворога. 

Долучитися до допомоги ветерану може кожен вже зараз, задонативши посильну суму на Монобанку за цим посиланням.

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