Green Grey полностью перешли на украинский язык и едут в тур в поддержку бойца ВСУ: что известно

Украинская группа Green Grey в конце ноября отправляется в тур по Украине, который называется "Як ти, друже?", в рамках которого представят как знакомые всем хиты, так и совершенно новые песни.

Это станет первым туром группы во время полномасштабной войны. Именно на этих концертах фаны впервые вживую услышат "Емігрант", "Мазафака", "Той день" и многие другие любимые песни на украинском и премьеру новой песни.

Концерты группы пройдут во Львове (30 ноября), Одессе (6 декабря), Днепре (8 декабря), Кривом Роге (9 декабря) и Харькове (10 декабря).

Напомним, что Дмитрий "Мурик" Муравицкий с начала полномасштабного вторжения принял участие во многих волонтерских и музыкальных благотворительных проектах.

Андрей "Diezel" Яценко сначала пошел в ТРО, позже подписал контракт с батальоном "Мрія", а кроме того - проводил благотворительные аукционы и благотворительные джем-сейшены в поддержку ВСУ.

Тур "Як ти, друже?", билеты на концерты которого можно приобрести на сайте Kontramarka.ua по ссылке, пройдет в поддержку бойца ССО Станислава Зория, потерявшего ногу обороняя город Бахмут и оставшийся единственным выжившим из своей группы.

Стасу 22 года, он Чемпион мира по кикбоксингу, который с полномасштабным вторжением решил оборонять Родину. Военный был одним из тех, кто освобождал Изюм и мужественно защищал Украину от врага.

Присоединиться к помощи ветерана может каждый уже сейчас - просто задонатить посильную сумму на Монобанку по этой ссылке.