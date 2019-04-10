Fontaliza отправляется в мини-тур по городам Украины в поддержку нового альбома

Fontaliza (фото: пресс-служба группы)

25.04.2019

Один из самых ярких представителей современной рок-сцены - группа Fontaliza презентует свой первый украиноязычный альбом "Фірмові Рухи" в Харькове, Днепре, Киеве и Одессе.

Цепкие и сочные гитарные рифы, разрывная ритм секция и пронзительный мелодичный, на грани с истерикой, вокал - все в лучших традициях западной рок школы. Новый материал в живом исполнении заставит вас выложить на танцполе все ваши фирменные движения.

"Фірмові рухи" - четвертый студийный альбом украинской группы Fontaliza. Что это за альбом? Микс гранжа, регги, баллады, рок-боевиков и песни, написанной с помощью одних лишь газетных заголовков. От самоироничной композиции "Тварина" до классического фонтализовского звучания в песне "Амазонка", от солнечного регги "Фірмові рухи" до меланхоличного, но в то же время теплого настроения в песне "Повільний рок-н-рол".

Fontaliza - Животное

В этом альбоме ребята сделали все, чтобы быть максимально непохожими на себя, но при этом остаться верными себе и своему стилю. Так и получилось - в записи все песни звучат очень органично, комфортно и, при этом, раскрывают весь спектр эмоций, который хотели донести участники группы. Каждый найдет для себя ту песню, которая будет ему по душе.

Поэтому не сдерживайте себя в порыве и порывы в себе. Покажите всем свои "Фірмові рухи" на танцполе - приходите на концерты:

Харьков - 17 апреля, арт-клуб "Корова"

Днепр - 18 апреля, "Підпілля Махно"

Одесса - 27 апреля, арт-клуб "Шкаф"

Киевляне получат порцию настоящей, необузданной энергии и драйва 25 апреля в клубе MonteRay.

Fontaliza - Животное