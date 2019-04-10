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Fontaliza вирушає у міні-тур містами України на підтримку нового альбому

Lite » Афиша 10.04.2019 - 10:10
Fontaliza (фото: прес-служба гурту)
Fontaliza (фото: прес-служба гурту)

25.04.2019

Один з найяскравіших представників сучасної рок-сцени - гурт Fontaliza презентують свій перший україномовний альбом "Фірмові Рухи" у Харкові, Дніпрі, Києві та Одесі.

Чіпкі та соковиті гітарні рифи, розривна ритм секція та пронизливий мелодійний, на грані з істерикою, вокал - все у кращих традиціях західної рок школи. Новий альбом, який у концертному живому виконанні змусить вас викласти на танцполі усі ваші фірмові рухи.

"Фірмові рухи" - четвертий студійний альбом українського гурту Fontaliza. Що це за альбом? Мікс гранжу, реггі, балади, рок-бойовиків і пісні, написаної за допомогою одних лише газетних заголовків. Від самоіронічної композиції "Тварина" до класичного фонталізовського звучання в пісні "Амазонка", від сонячного реггі "Фірмові Рухи" до меланхолійного, але в той же час теплого настрою в пісні "Повільний рок-н-рол". 

Fontaliza - Тварина

В цьому альбомі хлопці зробили все, щоб бути максимально несхожими на себе, але при цьому залишитися вірними собі і своєму стилю. Так і вийшло - в записі всі пісні звучать дуже органічно, комфортно і, при цьому, розкривають весь спектр емоцій, що хотіли донести учасники гурту. Кожен знайде для себе ту пісню, що буде до душі.

Тож не стримуйте себе в пориві і пориви в собі. Покажіть всім свої "Фірмові Рухи" на танцполі - приходьте на концерти:

Харків - 17 квітня, арт-клуб "Корова"

Дніпро - 18 квітня, "Підпілля Махно"

Одеса - 27 квітня, арт-клуб "Шкаф"

Кияни отримають порцію справжньої, неприборканої енергії та драйву 25 квітня в клубі MonteRay.

Fontaliza - Тварина


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