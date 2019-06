Группа FOALS (фото: instagram.com/foals)

27.08.2019

Вы просили их вернуть. Они обещали вернуться. Мы выполняем ваши просьбу и их обещание. Foals вновь посетят Украину с большим сольным концертом. Foals не выпускали нового материала около четырех лет. Настолько плотным был тур в поддержку последней пластинки What Went Down. После окончания тура, "жеребята" взяли годичный перерыв, в ходе которого группу покинул басист Уолтер Джервес.

Это событие, да и не только это, подтолкнуло группу слегка изменить подход к написанию и подбору материала. В итоге, в этом году мы получим не один, а два полноценных альбома. Everything Not Saved Will Be Lost будет состоять из двух частей. Первая выйдет уже 8 марта, а вторая - в конце осени.

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь.

По словам фронтмена Янниса Филиппакиса, Everything Not Saved Will Be Lost будет очень разным по настроению. Он рассказывает, что первая часть будет более грувистой и танцевальной, что слышно в первых синглах Exits и On The Luna. Вторая часть - сплошное "мясо" в духе знатных боевиков What Went Down, Inhaler и Providence.

Foals - Inhaler

Такой масштабный проект объясняется тем, что группе понравились все песни, которые они сочинили для альбома. "Мы полюбили стафф, который написали. Ни одного слабого места, по нашему мнению. У нас не было цели делать пародию на прог-рок альбомы с их бесконечными треками, но мы решили ничего не выбрасывать", — говорит Яннис.

Foals - White Onions

Вдохновение парни нашли в неспокойном времени, которое окружает людей. Как для жителей Британии, это прежде всего Brexit. А потом уже другие политические распри, глобальное потепление и прочие катастрофы планетарного масштаба.

"Откройте газеты: гомофобия, расизм, убийства невинных людей. Многие добрые люди раздражаются от того, что не знают, как это все остановить. Мы считаем, что эти два альбома своего рода терапия от несправедливости".

Everything Not Saved Will Be Lost по выпущенным синглам имеет целебные свойства. Поэтому приглашаем всех на быстрое лечение.

Группа FOALS в Киеве