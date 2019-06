Група FOALS (фото: instagram.com/foals)

27.08.2019

Ви просили їх повернути. Вони обіцяли повернутися. Ми виконуємо ваші прохання і їх обіцянку. Foals знову відвідають Україну з великим сольним концертом. Foals не випускали нового матеріалу близько чотирьох років. Настільки щільним був тур у підтримку останньої платівки What Went Down. Після закінчення туру, "лошата" взяли річну перерву, в ході якої групу покинув басист Уолтер Джервес.

Ця подія, та й не тільки ця, підштовхнула групу злегка змінити підхід до написання та підбору матеріалу. В результаті, в цьому році ми отримаємо не один, а два повноцінних альбоми. Everything Not Saved Will Be Lost буде складатися з двох частин. Перша вийде вже 8 березня, а друга - в кінці осені.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

За словами фронтмена Янніса Філіппакіса, Everything Not Saved Will Be Lost буде дуже різним за настроєм. Він розповідає, що перша частина буде більш грувистою і танцювальною, що чути в перших синглів Exits і On The Luna. Друга частина - суцільне "м'ясо" в дусі знатних бойовиків What Went Down, Inhaler і Providence.

Foals - Inhaler

Такий масштабний проект пояснюється тим, що групі сподобалися всі пісні, які вони створили для альбому. "Ми полюбили стафф, який написали. Жодного слабкого місця, на нашу думку. У нас не було мети робити пародію на прог-рок альбоми з їх нескінченними треками, але ми вирішили нічого не викидати", — говорить Янніс.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Foals - White Onions

Натхнення хлопці знайшли в неспокійному часі, який оточує людей. Як для жителів Британії, це насамперед Brexit. А потім вже інші політичні чвари, глобальне потепління та інші катастрофи планетарного масштабу.

"Відкрийте газети: гомофобія, расизм, вбивства невинних людей. Багато добрих люди дратуються від того, що не знають, як це все зупинити. Ми вважаємо, що ці два альбоми свого роду терапія від несправедливості".

Everything Not Saved Will Be Lost за випущеними над синглами має цілющі властивості. Тому запрошуємо всіх на швидке лікування.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Група FOALS в Києві