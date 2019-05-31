Группа FliT возвращается на украинские площадки. Трек "Ежик" помните? А песню "Люби меня", записанную с Кузьмой Скрябиным? Интеллигент-панк-группа FliT возвращается в Украину. Концерт состоится 3 августа в киевском Зеленом Театре.

На сцену выйдут основные участники золотого состава группы, имея в запасе как старые любимые песни, так и кучу новинок.

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FliT - Моя планета

Группа FliT