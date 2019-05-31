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FliT

 

03.08.2019

Група FliT повертається на українські майданчики. Трек "Їжачок" пам'ятаєте? А пісню "Люби меня", записану з Кузьмою Скрябіним? Інтелігент-панк-група FliT повертається в Україну. Концерт відбудеться 3 серпня в київському Зеленому Театрі.

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На сцену вийдуть основні учасники золотого складу групи, маючи в запасі як старі улюблені пісні, так і купу новинок.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

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