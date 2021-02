Five Finger Death Punch представят новый альбом в Киеве

14 января в киевском Дворце Спорта в рамках большого зимнего европейского тура 2020 выступят FIVE FINGER DEATH PUNCH! Всемирно известные гиганты модерн-рока и металла, обладатели 4-x платиновых и 6-ти золотых пластинок посетят Украину с мощным шоу, исполнят свои самые известные хиты и представят новые треки (квитки).

Количество прослушиваний 5FDP превышает отметку в три миллиарда и группа продолжает бить рекорды по всему миру. Пока 5FDP работают над восьмым студийным альбомом, их нынешний сингл "BLUE ON BLACK" уже попал в USA TOP 10-SELLING ROCK SONG OF 2019.

Их стремительно растущая популярность была закреплена в 2018 году – FIVE FINGER DEATH PUNCH были признаны #1 артистом по частоте прослушивания на Rock Radio в США.

Billboard характеризовал их как "обновленная группа с новыми целями", когда они выпустили седьмой студийный альбом AND JUSTICE FOR NONE, дебютировавший #4 в Top 200 Chart и стали #1 в Hard Rock / Heavy Metal альбомом, #1 в Top Digital Albums, Top Rock Albums and Top Hard Music Albums и множество других выдающихся достижений, которые даже сложно перечислить. За период летнего и осеннего туров 2018-го, группа пожертвовала более $250 000 благотворительным организациям всего за один год.

FIVE FINGER DEATH PUNCH выпускает свой восьмой студийный альбом зимой 2020.

Five Finger Death Punch - Wash It All Away