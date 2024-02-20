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Фіолет дасть великий концерт у Києві: коли і де відбудеться дійство

Сергій Мартинюк (фото: прес-служба гурту Фіолет)
 

29.02.2024

29 лютого популярний український гурт Фіолет дасть концерт у київському Будинку архітектора та представить нову програму Акустика зі струнними.

 

Музиканти обіцяють нове звучання улюблених пісень в супроводі клавішних і струнного дуету, поезію Сергія "Колоса" Мартинюка та благодійний аукціон з цінними лотами. 

Концерт у столиці відбудеться як фінал благодійного туру Україною, в якому музиканти збирають кошти для Волонтерського штабу АНГАР на FPV-дрони (поповнити монобанку).

"В реаліях війни концерти вже давно перестали бути розвагою і спрямовані на допомогу і збір коштів для ЗСУ. Кожен придбаний квиток, мерч чи аукціонний лот - це вклад в нашу Перемогу", - зазначив фронтмен команди.

Придбати квитки можна на сайті Concert.ua за посиланням.

 

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