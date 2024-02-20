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Фіолет даст большой концерт в Киеве: когда и где состоится действо

Сергей Мартынюк (фото: пресс-служба группы Фіолет)
 

29.02.2024

29 февраля популярная украинская группа Фіолет даст концерт в киевском Доме архитектора и представит новую программу Акустика со струнными.

 

Музыканты обещают новое звучание любимых песен в сопровождении клавишных и струнного дуэта, поэзию Сергея "Колоса" Мартынюка и благотворительный аукцион с ценными лотами.

Концерт в столице состоится как финал благотворительного тура по Украине, в котором музыканты собирают средства для Волонтерского штаба АНГАР на FPV-дроны (пополнить монобанку).

"В реалиях войны концерты уже давно перестали быть развлечением и направлены на помощь и сбор средств для ВСУ. Каждый приобретенный билет, мерч или аукционный лот - это вклад в нашу Победу", - отметил фронтмен команды.

Купить билеты можно на сайте Concert.ua по ссылке.

 

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