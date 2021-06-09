Джаз захватывает: концерт Нино Катамадзе и Freedom-Jazz прямо на берегу озера

Фото: Нино Катамадзе и Freedom-Jazz сыграют первый концерт на берегу озера в Osocor Residence

25.06.2021

Совсем скоро озеро Osocor Residence наполнится вибрациями любви, изысканного лиризма и гениального джаза. Грузинская певица, которая стала ярким явлением в международной музыке, - магнетическая Нино Катамадзе выступит здесь 25 июня. Зажигательный пролог - от не менее магнетических джазеток Freedom-Jazz (билеты).

Уникальному артисту - уникальная локация. Нино Катамадзе и ее друзья-музыканты Insight впервые сыграют на особенной сцене, которую установят прямо на берегу озера. Что, как не вода, точнее всего передает глубину и палитру эмоций? Даже сама артистка называет музыку течением. Течением, в котором ты плывешь, открываешься и становишься прозрачнее.

Перед Нино на сцену у озера выйдут Freedom-Jazz - сногсшибательное джаз-кабаре из 10-и участниц во главе с Анастасией Малегой, Санни Журбой и Софией Павличенко. Хоть основная часть репертуара Freedom-Jazz состоит из каверов мировых хитов, каждый их номер - это оригинальный мини-спектакль. Каждый имеет свой характер, сюжет и неповторимое настроение.

Freedom-Jazz подпевал Люк Бессон, а сам Lionel Richie был счастлив с ними сфотографироваться. Эти украинские красотки очаровали весь мир - 25 июня они создадут и для вас поистине очаровательную атмосферу перед погружением в течение плавного джаза Нино Катамадзе.

Не упустите уникальный шанс на эмоциональный и сверхчувствительный вечер у воды с музыкой, что пробирает до мурашек, - 25 июня в Osocor Residence. Спешите: в продаже только 200 билетов в фан-зону.