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Музыка чувств и сцена у воды: Нино Катамадзе даст уникальный концерт в Киеве

Новина українською → Четверг 27 мая 2021 11:44
Музыка чувств и сцена у воды: Нино Катамадзе даст уникальный концерт в Киеве Фото: Нино Катамадзе даст концерт на берегу озера (пресс-служба)

25.06.2021

Через месяц каждый квадратный метр Osocor Residence наполнится вибрациями любви и доброты. Жемчужина Грузии и настоящее явление в международной музыке - магнетическая Нино Катамадзе выступит здесь 25 июня (билеты).


Уникальному артисту - уникальная локация. Нино и ее бессменные друзья-музыканты Insight сыграют на специальной сцене, которую установят прямо на берегу озера. Ведь согласитесь, глубокая музыка Нино Катамадзе ассоциируется именно со стихией воды. Что, как не вода, точнее всего передает глубину и палитру эмоций? Бушующие океанские течения и морской штиль - словно гнев и умиротворение. Стремительный водопад и гладь озера - будто страсть и безмятежность. Артистка и сама называет музыку течением. Течением, в котором ты плывешь, открываешься и становишься прозрачнее.

Музыка Нино Катамадзе не имеет рамок и аналогов. Ведь она поет не слова, а чувства, погружая в них слушателей.

Музыка Нино Катамадзе - для тех, кто живет сердцем. Чтобы впустить ее в душу, совсем не обязательно понимать грузинскую. Глубокие смыслы разлиты между строк.

Музыка Нино Катамадзе - это философские трактаты и пища для размышлений. Они вдохновляют на мысли о вечности, надежде, сострадании и смысле жизни.

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