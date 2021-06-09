Джаз захоплює: концерт Ніно Катамадзе та Freedom-Jazz просто на березі озера

Фото: Ніно Катамадзе і Freedom-Jazz зіграють перший концерт на березі озера в Osocor Residence

25.06.2021

Зовсім скоро озеро Osocor Residence наповниться вібраціями любові, вишуканого ліризму й геніального джазу. Грузинська співачка, яка стала яскравим явищем у міжнародній музиці, - магнетична Ніно Катамадзе виступить тут 25 червня. Запальний пролог - від не менш магнетичних джазеток Freedom-Jazz (квитки).

Унікальному артисту - унікальна локація. Ніно Катамадзе та її друзі-музиканти Insight вперше зіграють на особливій сцені, яку встановлять просто на березі озера. Що, як не вода, найточніше передає глибину й палітру емоцій? Навіть сама артистка називає музику течією. Течією, в якій ти пливеш, відкриваєшся і стаєш прозорішим.

Перед Ніно на сцену біля озера вийдуть Freedom-Jazz - карколомне джаз-кабаре з 10-и учасниць на чолі з Анастасією Малегою, Санні Журбою й Софією Павличенко. Хоч основна частина репертуару Freedom-Jazz і складається з каверів світових хітів, кожен їхній номер - це оригінальна мінівистава. Кожен має свій характер, сюжет і неповторний настрій.

Freedom-Jazz підспівував Люк Бессон, а сам Lionel Richie був щасливий із ними сфотографуватися. Ці українські красуні зачарували весь світ - 25 червня вони створять і для вас воістину чарівну атмосферу перед зануренням у течію плавного джазу Ніно Катамадзе.

Не пропустіть унікальний шанс на емоційний і надчутливий вечір біля води з музикою, що пробирає до мурашок, - 25 червня в Osocor Residence. Поспішайте: у продажу тільки 200 квитків у фан-зону.