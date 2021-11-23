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Джаз из Нью-Йорка: саксофонист Тимо Фольбрехт и квартет Fly Magic впервые сыграют в Киеве

Новина українською → Вторник 23 ноября 2021 16:38
Джаз из Нью-Йорка: саксофонист Тимо Фольбрехт и квартет Fly Magic впервые сыграют в Киеве Тимо Фольбрехт и квартет Fly Magic впервые сыграют в Киеве (фото: пресс-служба артиста)

27.11.2021

Немецкий саксофонист и композитор Тимо Фольбрехт вместе со своим джаз-квартетом Fly Magic 27 ноября впервые выступит в Киеве в рамках мирового тура.

Музыкальное путешествие, наполненное магией и импровизацией, состоится в Caribbean Club Concert Hall.

Коллектив уже посещал Украину – Fly Magic выступали на Leopolis Jazz Fest во Львове. После теплого приема музыканты вернутся, чтобы подарить свое творчество киевлянам.


Тимо Фольбрехт родился в Германии, где и основал группу Fly Magic вместе со своим давним музыкальным партнером – немецко-японским гитаристом Кейсуке Мацуно. Сейчас Тимо живет и творит в Нью-Йорке. Он владеет широким спектром музыкальных интересов, органично сочетает джаз с элементами инди-музыки, пост-рока и электроники, использует как экспериментальные, так и традиционные формы музыкальных произведений. Издание New York City Jazz Record охарактеризовало музыканта так: "Блистательный саксофонист и бэнд-лидер, чья музыка одарена изяществом и элегантными модуляциями".

На протяжении своей карьеры Тимо Фольбрехт принимал участие в записи 22 альбомов и выступал на таких знаковых сценах, как Village Vanguard, Winter Jazz Fest NYC и Jazz в Lincoln Center. Он играл вместе с известными джазовыми музыкантами, среди которых Бренфорд Марсалис, Бен Мондер, Тео Блэкманн, Кенни Вернер и Дрю Гресс.


В составе Fly Magic четыре поразительные импровизатора из Нью-Йорка и Берлина. Коллектив выпустил два альбома, гастролировал по всему миру и выступал на фестивалях в Европе, США, Азии, Австралии, на Ближнем Востоке и Южной Америке. Искусство импровизации этого квартета, четкость деталей и желание исследовать неизведанные пути преподносят их произведения на вершину актуальной импровизированной музыки.

Альбомы группы, одноименный Fly Magic (2016) и Faces in Places (2018), получили международное признание и были отмечены "Джазовым альбомом недели" на радио NDR, а также представлены в самых влиятельных онлайн-плейлистах, в частности Spotify's State of Jazz. Пластинку Fly Magic немецкий журнал Jazz Podium назвал "одной из самых выдающихся записей немецкой музыки в 2016 году".

27 ноября на сцену Caribbean Club Concert Hall вместе с Тимо Фольбрехтом выйдут Кейсуке Мацуно (гитара), Элиас Стемеседер (фортепиано и синтезаторы) и Дайон Сок (ударные).

Больше деталей о концерте - на странице события в Facebook.

Джаз из Нью-Йорка: саксофонист Тимо Фольбрехт и квартет Fly Magic впервые сыграют в Киеве

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