Джаз з Нью-Йорку: саксофоніст Тімо Фольбрехт та квартет Fly Magic вперше зіграють у Києві

27.11.2021

Німецький саксофоніст та композитор Тімо Фольбрехт разом зі своїм джаз-квартетом Fly Magic 27 листопада вперше виступить у Києві в рамках світового туру.

Музична подорож, наповнена магії та імпровізації, відбудеться у Caribbean Club Concert Hall.

Колектив вже відвідував Україну – Fly Magic виступали на цьогорічному Leopolis Jazz Fest у Львові. Після теплого прийому музиканти повернуться, щоб подарувати свою творчість киянам.



Тімо Фольбрехт народився у Німеччині, де і заснував гурт Fly Magic разом зі своїм давнім музичним партнером – німецько-японським гітаристом Кейсуке Мацуно. Наразі Тімо мешкає та творить у Нью-Йорку. Він володіє широким спектром музичних інтересів, органічно поєднує джаз з елементами інді-музики, пост-року та електроніки, використовує як експериментальні, так і традиційні форми музичних творів. Видання New York City Jazz Record охарактеризувало музиканта так: "Блискучий саксофоніст та бенд-лідер, чия музика обдарована витонченістю та елегантними модуляціями".

Впродовж своєї кар'єри Тімо Фольбрехт брав участь у записі 22 альбомів та виступав на таких знакових сценах, як Village Vanguard, Winter Jazz Fest NYC та Jazz at Lincoln Center. Він грав разом з відомими джазовими музикантами, серед яких Бренфорд Марсаліс, Бен Мондер, Тео Блекманн, Кенні Вернер та Дрю Гресс.



У складі Fly Magic чотири вражаючі імпровізатори з Нью-Йорка та Берліна. Колектив випустив два альбоми, гастролював по всьому світу та виступав на фестивалях у Європі, США, Азії, Австралії, Близькому Сході та Південній Америці. Мистецтво імпровізації цього квартету, чіткість деталей та бажання досліджувати незвідані шляхи підносять їх твори на вершину актуальної імпровізованої музики.

Альбоми гурту, однойменний Fly Magic (2016) та Faces in Places (2018), отримали міжнародне визнання та були відзначені "Джазовим альбомом тижня" на радіо NDR, а також були представлені у найвпливовіших онлайн-плейлистах, зокрема Spotify’s State of Jazz. Платівку Fly Magic німецький журнал Jazz Podium назвав "одним із найвидатніших записів німецької музики у 2016 році".

27 листопада на сцену Caribbean Club Concert Hall разом з Тімо Фольбрехтом вийдуть: Кейсуке Мацуно (гітара), Еліас Стемеседер (фортепіано та синтезатори) та Дайон Сок (ударні).

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