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DOROFEEVA влаштує великий концерт у Києві. Збиратиме гроші на ЗСУ

DOROFEEVA (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
 

28.04.2023

У квітні розпочнеться новий весняний концертний сезон в Osocor Residence, у якому його команда продовжить збирати кошти для купівлі "пташок" DJI Mavic 3 для бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ.

28 квітня гостей резиденції наповнить "сенсами" найпопулярніша сучасна українська артистка DOROFEEVA. Вона представить у Києві нову концертну програму. Квитки на концерт можна придбати за посиланням.

Життя артистки цьогоріч сповнили нові сенси, саме їх вона втілила у своїй музиці. 2022-го вона випустила нові пісні, які швидко стали хітами "Різнокольорова", "Думи", "Крапають", "У твоїй душі", "Щоб не було", "вотсап" і надихнули не зупинятися, а йти разом до перемоги.

Цьогоріч DOROFEEVA зібрала 17 солд-аутів в українському турі, де збирала кошти для проекту Superhumans - українського медичного центру для людей травмованих на війні, який спеціалізується на протезуванні, реабілітації, реконструктивній хірургії та лікуванні посттравматичних розладів.

Концерт в Osocor Residence так само буде благодійним. Під час виступу артистки відбудеться аукціон з унікальними лотами. Кошти, виручені з їхнього продажу, підуть на купівлю DJI Mavic 3 для бійців 72 ОМБр.

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Надя ДорофеєвамузикаНовини шоу-бізнесу