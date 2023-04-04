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DOROFEEVA устроит большой концерт в Киеве. Будет собирать деньги на ВСУ

DOROFEEVA (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
 

28.04.2023

В апреле начнется новый весенний концертный сезон в Osocor Residence, в котором его команда продолжит собирать средства для покупки "птичек" DJI Mavic 3 для бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ.

28 апреля гостей резиденции наполнит "смыслами" популярнейшая современная украинская артистка DOROFEEVA. Она представит в Киеве новую концертную программу. Билеты на концерт можно купить по ссылке.

Жизнь артистки в этом году наполнили новые смыслы, именно их она воплотила в своей музыке. В 2022-м она выпустила новые песни, которые быстро стали хитами "Різнокольорова", "Думи", "Крапають", "У твоїй душі", "Щоб не було", "вотсап" и вдохновили не останавливаться, а идти вместе к победе.

В этом году DOROFEEVA собрала 17 солд-аутов в украинском туре, где собирала средства для проекта Superhumans - украинского медицинского центра для людей травмированных на войне, специализирующегося на протезировании, реабилитации, реконструктивной хирургии и лечении посттравматических расстройств.

Концерт в Osocor Residence так же будет благотворительным. Во время выступления артистки пройдет аукцион с уникальными лотами. Средства, вырученные из их продаж, пойдут на покупку DJI Mavic 3 для бойцов 72 ОМБр.

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Надя ДорофеевамузикаНовости шоу-бизнеса