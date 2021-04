Дэвид Гарретт выступит в Киеве в 2020 году в рамках мирового турне

Один из лучших музыкальных виртуозов Дэвид Гарретт возвращается в Киев с новой программой UNLIMITED LIVE. На этот раз мировой тур музыканта приурочен к 10-летию культового сборника хитов и юбилею творчества самого Гарретта на сцене (билеты).

Для Дэвида UNLIMITED – больше, чем просто название тура. Это философия его жизни и основа всей музыкальной деятельности. Своим творчеством Дэвид перевернул устои классической музыки и превратил скрипку в один из ведущих инструментов современной альтернативы. За харизму рок-звезды и виртуозность, которая присуща лучшим инструменталистам своего времени, Гарретта уже окрестили "Скрипачом дьявола".

David Garrett - Stairway To Heaven

Паганини среди звезд эстрады и Джими Хендрикс среди скрипачей, Дэвид Гарретт – настоящая международная суперзвезда, чье творчество стирает границы между музыкой Моцарта и Metallica. За 10 лет музыкальный талант Гарретта был отмечен 24 золотыми и 16 платиновыми наградами в Гонконге, Германии, Мексике, Тайване, Бразилии, Сингапуре и других странах. Авторские аранжировки классических произведений Бетховена и Дебюсси в его концертах легко уживаются с инструментальными версиями таких признанных хитов поколений, как "Smells Like Teen Spirit", "Purple Rain", "Nothing Else Matters", "November Rain", "Viva La Vida".

David Garrett - Viva La Vida

К предстоящему концертному туру Дэвид Гарретт и его команда готовились более года. Благодаря использованию ультрасовременных технологий, шоу получилось не только музыкальным, но и кинематографичным. Во время UNLIMITED LIVE слушателей ожидает прогулка по синему морю, по Луне и футуристическим мегаполисом.

"Я с нетерпением жду тура и, как никогда, хочу пригласить своих поклонников в это увлекательное музыкальное путешествие", – говорит о предстоящих концертах сам музыкант.

David Garrett - Dangerous