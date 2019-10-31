UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дети “Лета Любви”: британцы Freak Power впервые выступят в Киеве

 

01.12.2019

1 декабря в столичном клубе Caribbean Club выступит британская группа Freak Power, второй год отмечающая возвращение на сцену мировым турне и альбомом "United State" (билеты).

Самые читаемые новости

Пик активности проекта пришелся на разгар эйсид-хауса в лихие 90-е. Парням нравилось смешивать фанк с электроникой - так и получилась музыка для ночных клубов, но с мощной духовой секцией, во главе которой фронтмен и тромбонист Эшли Слейтер, и клубным саундом, за который отвечал Норман Кук, вошедший в историю диджеинга как Fatboy Slim.

Получилась дикая смесь из эйсида, джаза, фанка, соула и трип-хопа. В 1993 году сингл "Turn On, Tune In, Cop Out" стал глобальным хитом, позднее оказавшимся в рекламном ролике джинсов Levi's. А треки из дебютного альбома "Drive-Thru Booty" и не менее успешного "More Of Everything For Everybody" разобрали на ремиксы Fila Brazillia, Dr Rockit, Way Out West и другие герои танцполов, в том числе и сам Норман, издававший свои версии под никами Fat Boy Slim и Pizzaman.

Freak Power - Turn On, Tune In, Cop Out

Второй хит Freak Power - композиция "Song #6", ставшая саундтреком к фильму Code 46 в 2004-м. В 2018 году вышел "United State" и вернул внимание к проекту. В текстах чувствуется уверенность и актуальность - неудивительно, что группа решила вернуться именно сейчас и обсудить актуальные темы.

Freak Power - Song #6

Сейчас Freak Power даже энергичнее, чем были раньше. А стоимость их пластинок неумолимо растет - переизданий не предвидится, и несмотря на немалые тиражи, достать LP или сингл в хорошем состоянии - большая удача для меломана. А выступление в Киеве - удача, которая будет доступна всем, кто вовремя обзаведется билетами.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины музыка