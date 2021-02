Дети “Лета Любви”: британцы Freak Power впервые выступят в Киеве

1 декабря в столичном клубе Caribbean Club выступит британская группа Freak Power, второй год отмечающая возвращение на сцену мировым турне и альбомом "United State" (билеты).

Пик активности проекта пришелся на разгар эйсид-хауса в лихие 90-е. Парням нравилось смешивать фанк с электроникой - так и получилась музыка для ночных клубов, но с мощной духовой секцией, во главе которой фронтмен и тромбонист Эшли Слейтер, и клубным саундом, за который отвечал Норман Кук, вошедший в историю диджеинга как Fatboy Slim.

Получилась дикая смесь из эйсида, джаза, фанка, соула и трип-хопа. В 1993 году сингл "Turn On, Tune In, Cop Out" стал глобальным хитом, позднее оказавшимся в рекламном ролике джинсов Levi's. А треки из дебютного альбома "Drive-Thru Booty" и не менее успешного "More Of Everything For Everybody" разобрали на ремиксы Fila Brazillia, Dr Rockit, Way Out West и другие герои танцполов, в том числе и сам Норман, издававший свои версии под никами Fat Boy Slim и Pizzaman.

Freak Power - Turn On, Tune In, Cop Out

Второй хит Freak Power - композиция "Song #6", ставшая саундтреком к фильму Code 46 в 2004-м. В 2018 году вышел "United State" и вернул внимание к проекту. В текстах чувствуется уверенность и актуальность - неудивительно, что группа решила вернуться именно сейчас и обсудить актуальные темы.

Freak Power - Song #6

Сейчас Freak Power даже энергичнее, чем были раньше. А стоимость их пластинок неумолимо растет - переизданий не предвидится, и несмотря на немалые тиражи, достать LP или сингл в хорошем состоянии - большая удача для меломана. А выступление в Киеве - удача, которая будет доступна всем, кто вовремя обзаведется билетами.