ДахаБраха дадуть концерт під відкритим небом в Києві: що відомо

2 червня знаменитий український гурт ДахаБраха дасть великий концерт на V’YAVA в "Саду Бажань", що знаходиться на ВДНГ у Києві.

Унікальний гурт, завдяки якому про українську музику заговорив цілий світ, зіграє концерт просто неба.

У цей день ДахаБраха виконають найкращі композиції, записані за 20 років, і зовсім нові пісні.

Рекомендуємо почути і побачити їхню магію наживо. А квитки на концерт можна придбати за цим посиланням.

Нагадаємо, ДахаБраха - це етно-гурт, заснований у 2004 році в Києві. Їх музика поєднує в собі елементи українського фольклору, сучасної електроніки та імпровізації.

Вони відомі своїми видовищними живими виступами, де вони поєднують музику з танцями, театром та перформансом.

Їхня музика здобула визнання критиків та шанувальників у всьому світі, і гурт виступав на таких престижних фестивалях, як Glastonbury, WOMAD, Sziget та EXIT.