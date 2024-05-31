ДахаБраха дадут концерт под открытым небом в Киеве: что известно

2 июня знаменитая украинская группа ДахаБраха даст большой концерт на V'YAVA в "Саду Бажань", который находится на ВДНГ в Киеве.

Уникальная группа, благодаря которой об украинской музыке заговорил весь мир, сыграет концерт под открытым небом.

В этот день ДахаБраха исполнят лучшие композиции, записанные за 20 лет, и новые песни.

Рекомендуем услышать и увидеть их магию вживую. А билеты на концерт можно приобрести по этой ссылке.

Напомним, ДахаБраха - это этно-группа, основанная в 2004 году в Киеве. Их музыка объединяет элементы украинского фольклора, современной электроники и импровизации.

Они известны своими зрелищными живыми выступлениями, где сочетают музыку с танцами, театром и перформансом.

Их музыка получила признание критиков и поклонников во всем мире, и группа выступала на таких престижных фестивалях, как Glastonbury, WOMAD, Sziget и EXIT.